Facturile la gaze ar putea creste in medie cu 150 de lei, de la 1 ianuarie

Facturile la gaze naturale pentru consumatorii casnici din Romania vor creste, in medie, cu 150 de lei pe luna incepand cu 1 ianuarie 2025, potrivit Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER).Aceasta majorare survine din cauza unei erori legislative legate de plafonarea preturilor, care nu a fost corectata in Parlament. In prezent, pretul gazelor pentru consumatorii casnici este plafonat la 0,31 lei/kWh, insa furnizorii cumpara gaze la un pret plafonat mai mic, de 120 lei/MWh. ... citește toată știrea