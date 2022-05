Fagadau, marele absent de la funeraliile Gabrielei Mazare! Video

In ultimele zile, familia fostului primar al Constantei, Radu Mazare, a fost lovita de doua vesti cutremuratoare. Prima avea sa vina pe 10 mai, atunci cand Alexandru Mazare, fost senator PSD, a fost condamnat la 3 ani cu executare in dosarul Henri Coanda, in acelasi dosar in care fratele lui, Radu Mazare, a fost achitat. Vestea ca un alt fiul de-al ei isi va petrece urmatorii ani dupa gratii au ingenuncheat-o pe Victoria Gabriela Mazare, mama fratilor Mazare care nu a putut suporta gandul ca ... citeste toata stirea