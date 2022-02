Familia unui decedat la Spitalul Judetean Constanta sustine ca bijuteriile defunctului au fost inlocuite cu unele fara valoare

Conducerea Spitalului Judetean Constanta a anuntat ca a demarat o ancheta cu privire la reclamatia facuta de familia barbatului decedat. Un barbat de 69 de ani a murit in urma cu cateva zile la Spitalul Judetean din Constanta. In momentul in care familia sa a mers sa ridice bunurile personale ale defunctului, au observat ca bijuteriile din aur pe care acesta le purta (verigheta si un inel) ar fi fost inlocuite cu bijuterii fara valoare. Politistii constanteni spun ca in data de 14 februarie au ... citeste toata stirea