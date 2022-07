Fantoma lui Fagadau blocheaza licitatiile in Primaria Constanta, daca nu castiga cine trebuie

Fantoma lui Decebal Fagadau inca bantuie in primarie! Primaria Constanta a organizat, in noiembrie anul trecut, licitatia pentru lucrarile de reparatii curente la diferite categorii de mobilier urban. In ianuarie 2022 a fost anulata pentru nereguli la procedura, asa ca a fost reluata o luna mai tarziu, adica in februarie. In iunie a.c., a fost desemnat castigatorul, si anume firma Step Proiect din Constanta. Numai ca, surpriza: din nou licitatia a fost anulata, invocandu-se erori in caietul de ... citeste toata stirea