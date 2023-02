Farul Constanta, donatie de 50.000 de euro pentru victimele cutremurului din Turcia

Clubul de fotbal Farul Constanta a facut o donatie in valoare de 50.000 de euro pentru ajutorarea rudelor victimelor cutremurelor care au devastat Turcia saptamana trecuta.O delegatie a clubului, formata din actionarul majoritar Gheorghe Hagi si presedintele Gheorghe Popescu a fost, luni, la Ambasada Turciei in Romania, unde s-a intalnit cu ambasadorul Ozgur Kivanc Altan.Cu acest prilej, oficialii Farului Constanta au transmis, inca o data, sustinerea si compasiunea fata de poporul turc in ... citeste toata stirea