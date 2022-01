Felix Stroe: "Militarii nu au pensii nesimtite si nici foarte mari"

Presedintele PSD Constanta, senatorul Felix Stroe, semnala, inca din noiembrie 2020, ca "pensiile militarilor sunt numite pe nedrept pensii "speciale" si ca, de fapt, sunt pensii de serviciu"."Oamenilor astia li s-au retinut contributiile. Doar ca statul, la un moment dat, n-a m-a virat-o la Fondul de Pensii - n-a luat-o militarul in plus, la leafa. Statul a folosit banii in alta parte. O adevarata deturnare de fonduri. Pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu, ... citeste toata stirea