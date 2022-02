Felix Stroe: "PSD se va opune inclusiv in Senat INTERZICERII cumulului pensiei cu salariul. E o promisiune!"

In coalitia de guvernare a aparut un nou subiect asupra caruia PNL si PSD nu sunt de acord. Liberalii ar vrea interzicerea cumulului pensiei cu salariul, social democratii sunt impotriva.Acestia din urma afirma, prin vocea presedintelui Organizatiei Judetene Constanta, senatorul Felix Stroe, ca o astfel de prevedere este neconstitutionala."Asa cum m-am exprimat inca de anul trecut, sunt in continuare mai multe prevederi neconstitutionale in proiectul privind interzicerea cumulului pensiei ... citeste toata stirea