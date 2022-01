Femeia care isi lovea cu bestialitate fetita, pusa sub control judiciar

Femeia din Constanta, filmata in timp ce isi bate fetita in varsta de 2 ani, a fost eliberata duminica si pusa sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea are interdictia de a se apropia la mai putin de 200 de metri de copilul agresat.Femeia in varsta de 29 de ani a fost retinuta azi-noapte, iar azi a fost prezentata la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, unde procurorii au decis sa fie cercetata sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea este acuzata de violenta in familie."Sunt ... citeste toata stirea