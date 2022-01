Femeia care si-a batut fetita a fost retinuta pentru 24 de ore fiind introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, a anuntat IPJ Constanta.In cursul zilei de duminica, aceasta va fi prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, cu propuneri corespunzatoare.Reamintim ca, in cursul zilei de astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au luat la cunostinta despre imaginile de pe o retea de socializare si au demarat verificarile in cauza, stabilind ... citeste toata stirea