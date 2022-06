Femeie injunghiata in incinta Judecatoriei Constanta. Politia a demarat o ancheta

Joi, 23 iunie, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei 3 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in incinta Judecatoriei Constanta se afla o persoana care prezinta o plaga taiata. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca este vorba de o femeie, de 33 de ani, care a fost taiata, in zona fetei, de catre fostul concubin, de 44 de ani. Din primele cercetari, se pare ca incidentul a avut loc in timp ce ambele persoane se aflau intr-o sala de judecata, ... citeste toata stirea