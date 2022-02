Femeie jefuita pe o strada din Constanta. Politia a ajuns in doua minute

O femeie a fost jefuita, vineri dupa-amiaza, pe strada Cuza Voda. Un martor ocular spune ca niste indivizi au smuls geanta unei doamne si au fugit."Politia a venit cam in doua minute de la telefon. Au dat prin statie semnalmentele, luat doamna cu ei si plecat.", a spus acesta.Iata ce spune IPJ Constanta:"Astazi, 18 februarie, in jurul orei 17.00, politistii constanteni au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca doi tineri ar fi smuls poseta unei femei, de 54 de ani, in timp ... citeste toata stirea