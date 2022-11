Firma de constructii amendata cu 20.000 de lei pentru ca evacua in Marea Neagra apa provenita de la lucrari

O societate de constructii a fost amendata cu 20.000 de lei de catre Garda de Mediu Constanta dupa ce s-a constatat ca, la un santier deschis in statiunea Mamaia, apa de la lucrarile efectuate la fundatia imobilului a fost evacuata prin pomparea ei in Marea Neagra, au informat, luni, reprezentantii institutiei.Urmare a unui videoclip aparut in spatiul on-line, comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta au efectuat verificari la organizarea de santier a proiectului din statiunea Mamaia. S-a ... citeste toata stirea