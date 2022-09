Flagrant! Un barbat prelua tigari nemarcate, de la echipajul unei nave, in Portul Constanta

Politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime Constanta, in colaborare cu politisti de frontiera ai Garzii de Coasta Constanta, au surprins in flagrant delict, in incinta Portului Constanta, vineri, 16 septembrie a.c., un barbat, de 29 de ani, in timp ce prelua 150 de pachete de tigarete nemarcate de la echipajul unei nave aflata la operare.Verificarile au fost extinse asupra navei in cauza, iar cu sprijinul Capitaniei Zonale Constanta si al Biroului ... citeste toata stirea