Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat ca proiectul privind cresterea varstei de pensionare, la 70 de ani, a fost adoptat in trecut in Guvern, iar acum intra in discutia din Parlament."Un proiect de lege pe care l-am aprobat anii trecuti in Guvern, este discutat si va fi discutat in comisiile din Parlament. Avand in vedere ... citeste toata stirea