Florin Citu pune iar tunurile pe PSD: Interventionismul e propaganda

Fostul premier Florin Citu transmite ca in mijlocul celei mai mari crize din ultima suta de ani, in 2020, PNL a gasit resurse, fara sa distruga economia de piata, si a crescut punctul de pensie cu cea mai mare valoare: "Liberalismul este singura solutie. Socialismul/interventionismul = propaganda".Florin Citu"Liberalismul este singura solutie. Socialismul/interventionismul = propaganda. In mijlocul celei mai mari crize din ultima suta de ani PNL a gasit ... citeste toata stirea