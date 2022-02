Florin Citu spune cum vor creste salariile romanilor

Florin Citu vine cu propuneri pentru a creste salariile pentru toti romanii. Presedintele PNL da exemplul reducerii contributiei pentru asigurari sociale (CAS) de la 25% la 20%.Aceasta reducere ar aduce aproximativ 317 lei in plus in buzunarele romanilor, precizeaza liberalul.Intr-o postare facuta duminica pe pagina sa de Instagram, Citu sustine ca reducerea contributiilor inseamna mai multi bani in buzunarele romanilor, iar reducerea TVA tempereaza inflatia."Solutii: 1. Reducerea ... citeste toata stirea