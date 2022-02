Florin Cocargeanu, viceprimar: "Regulamentul parcarilor ar putea fi modificat in luna februarie"

Echipe ale PNL si USR lucreaza, de cateva luni bune, deja, la modificarea regulamentului de parcare actual, care este creatie city managerului Felicia Ovanesian (dupa cum declara Horia Constantinescu). Este un regulament care are multe prevederi proaste si care a pastrat tot ce era mai rau din normele impuse in Constanta de Radu Mazare.Initial, se spera ca noul regulament va ajunge la vot in Consiliul Municipal in ianuarie, lucru care nu s-a intamplat. Florin Cocargeanu, viceprimarul ... citeste toata stirea