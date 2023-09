Sase focuri de arma au fost trase pentru prinderea unui barbat care a furat o masina si a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, evenimentul avand loc, joi dupa-amiaza, in municipiul Constanta. In timpul urmaririi soferul a lovit trei masini, iar o persoana a fost ranita.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca joi, in jurul orei 16.50, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi ... citeste toata stirea