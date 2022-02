Forta de raspuns a NATO, activata pentru prima data in istorie

Forta de raspuns a NATO a fost activata, pentru prima data in istoria aliantei, ca masura defensiva ca raspuns la invazia in curs de desfasurare a Ucrainei de catre Rusia.Comandantul suprem aliat al NATO, generalul Tod Wolters, a activat forta multinationala formata din forte terestre, aeriene, maritime si operatiuni speciale ale aliatilor, care se pot desfasura rapid in sprijinul aliantei NATO, informeaza CNN.Activarea trupelor de raspuns nu inseamna ca vreo trupa americana sau NATO va ... citeste toata stirea