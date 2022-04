Fortele aeriene britanice, italiene si romane vor face o demonstratie a unei misiuni de Politie Aeriana Intarita

Ceremonia dedicata certificarii detasamentului Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii sosit in Romania pentru a executa misiuni de Politie Aeriana Intarita va avea loc vineri, 8 aprilie, incepand cu ora 11.00, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. Activitatea va avea loc in prezenta ministrului apararii nationale, Vasile Dincu, a omologului sau din Marea Britanie, Ben Wallace, a subsecretarului de stat in Ministerul italian al apararii, Giorgio Mule, precum si a sefului Statului Major al ... citeste toata stirea