Fortele Navale Romane deruleaza misiuni de cercetare a spatiului maritim si fluvial al Romaniei

Peste 950 de militari vor participa la exercitii si misiuni de cercetare a spatiului naval al Romaniei. In paralel, marinarii militari supravegheaza zona maritima pentru combaterea pericolului de mine in Marea Neagra. Fortele Navale Romane anunta ca se desfasoara concomitent, in perioada 28 martie - 8 aprilie, doua exercitii intrunite, pentru cresterea nivelului de interoperabilitate dintre structurile de forte participante, precum si pentru dezvoltarea procedurilor operationale de asigurare a ... citeste toata stirea