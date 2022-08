Fortele Navale Romane marcheaza "Ziua Recunostintei", duminica, 14 august, la Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea, prin desfasurarea unor ceremonii militare si religioase in memoria eroilor marinari, care si-au pierdut viata in Slujba Patriei.foto: arhivaLa Constanta, ceremonia va avea loc la Monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza Cazinoului, intre orele 08.30-09.30, iar in portul turistic ... citeste toata stirea