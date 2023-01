Fortele Navale Romane, obiective pentru anul 2023

Situatia complexa de securitate din regiunea Marii Negre si angajamentele tarii noastre fata de partenerii din UE si NATO impun adaptarea corespunzatoare a politicii navale nationale. Aceasta politica este realizata, in special, de Fortele Navale Romane, un instrument al statului roman care este, din ce in ce mai mult, in atentia decidentilor si a opiniei publice, dupa atacarea Ucrainei de catre Federatia Rusa si inceperea unui nou conflict militar in apropierea granitelor Romaniei.Seful ... citeste toata stirea