Peste 750 de militari din Fortele Navale Romane, din alte structuri ale sistemului national de aparare, precum si din Bulgaria, Belgia, Franta, Grecia, Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii (NAVEUR, Alabama National Guard) si Turcia vor desfasura, in perioada 14-21 iulie, activitati in comun in Portul Militar Constanta si in raioanele de instructie din partea de vest a Marii Negre, in cadrul Exercitiului multinational, de nivel tactic, "Poseidon 2023", organizat anual, alternativ, ... citeste toata stirea