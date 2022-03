Fortele Navale Romane: Un puitor de mine - trimis in misiuni de cercetare in apele teritoriale

Puitorul de mine si plase ''Viceamiral Constantin Balescu''a iesit, luni, din portul militar Constanta, pentru a executa misiuni de cercetare in raioane maritime din apele teritoriale romanesti, dar pana la acest moment nu au fost observate mine in aria de patrulare si nici nu au fost primite informatii de la nave comerciale in acest sens, informeaza Ministerului Apararii Nationale (MApN).Cu privire la avizul emis de Directia Hidrografica Maritima (DHM), referitor la existenta pericolului de ... citeste toata stirea