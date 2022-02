Fostul director al Administratiei Penitenciarelor, Claudiu Catalin Bejan, gasit mort intr-un hotel din Mamaia

Claudiu Bejan ocupa in acest moment functia de director in cadrul Secretariatului General al Guvernului. El a fost si consilier al ministrului Justitiei, Ana Birchall. Claudiu Catalin Bejan, fostul director al Administratiei Penitenciarelor, a fost gasit mort, joi, in camera de hotel dintr-un hotel din Mamaia. Bejan era cunoscut cu probleme cardiace si ar fi facut infarct. "Astazi, in jurul orei 12.20, politistii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr-o camera de hotel situat ... citeste toata stirea