Fostul ministru PSD Daniel Breaz s-a inscris in PNL

Fostul ministru al Culturii Daniel Breaz, care a demisionat din PSD in august 2020, reclamand un "leadership haotic", s-a inscris in PNL Alba Iulia. "Am credinta ca alaturi de Partidul National Liberal voi avea sansa de a construi", afirma Breaz, care este rectorul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, anunta news.ro.Daniel Breaz"Am decis sa ma intorc in arena politica. Si asta pentru ca vreau sa pun in slujba comunitatii albaiuliene toata experienta si maturitatea politica ... citeste toata stirea