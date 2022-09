Fostul viceprimar al Mangaliei n-are profit, are cifra de afaceri 0, dar mai are putin si termina restaurantul de pe faleza. Video

Bogdan Maganu da din coate sa-si termine constructia de pe faleza Mangalia! Intrebarea este: cum reuseste sa realizeze o investitie de asa anvergura, in contextul in care firma in baza careia se construieste imobilul are cifra de afaceri 0, profitul pe minus si 0 angajati?! Prin 2011, societatea Tonomat Star, ce avea ca actionar pe o anume Claudia Andrei, si care apartine, astazi, lui Bogdan Maganu, fostul consilier local si fost viceprimar PSD, in prezent directorul Sanatoriului din localitate, ... citeste toata stirea