Presedintele Frantei, Emmanuel Macron (foto), a anuntat miercuri ca Franta ar putea trimite trupe in Romania in cadrul operatiunilor NATO pentru asigurarea securitatii statelor din estul aliantei. Este un anunt major in plina criza de securitate pe flancul estic al NATO."Am trimis trupe pentru a asigura securitatea partenerilor nostri europeni in cadrul misiunilor NATO, la prietenii nostri din zona baltica si vom continua sa o facem. Am aratat disponibilitatea noastra de a merge mai departe, ... citeste toata stirea