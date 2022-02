Franta trimite 500 de militari in Romania

Franta urmeaza sa desfasoare 500 de militari in Romania, in cadrul NATO, in urma invaziei ruse a Ucranei, a anuntat seful Statului Major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, relateaza AFP."NATO a decis sa-si consolideze prezenta, sa transmita un semnal foarte clar de solidaritate strategica, sa pozitioneze forte in Romania", a anuntat intr-un interviu la posturile Radio France Internationale si France 24.generalul Burkhard.Franta "s-a oferit voluntara (...) sa asigure rolul de ... citeste toata stirea