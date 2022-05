Fratii Mazare vor participa la inmormantarea mamei lor!

Fratii Mazare sunt in doliu dupa ce mama lor, Gabriela Victoria Mazare, s-a stins din viata vineri, la doar cateva zile dupa condamnarea lui Alexandru Mazare. Radu Mazare, cat si fratele sau, Alexandru, au formulat cerere, catre conducerea penitenciarului Rahova respectiv Jilava, in vederea eliberarii pentru a participa la inmormantarea mamei lor. Inca nu au primit un raspuns in acest sens. Potrivit informatiilor noastre, Alexandru si Radu Mazare au primit permisiunea de a participa la ... citeste toata stirea