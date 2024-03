Fratii Tate au fost retinuti, pentru 24 de ore, in noaptea de luni spre marti, dupa ce politistii romani au pus in aplicare doua mandate europene de arestare emise de catre autoritatile judiciare din Marea Britanie, potrivit unor surse judiciare."La data de 11 martie, in jurul orei 23,15, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, ai Serviciului pentru Actiuni Speciale si politisti din Voluntari au pus in aplicare doua mandate europene de arestare, emise de ... citește toată știrea