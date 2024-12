Fregata "Regele Ferdinand" - 221 s-a intors in portul militar Constanta

Fregata "Regele Ferdinand" - 221 s-a intors vineri, 13 decembrie, in portul militar Constanta, in urma incheierii misiunii din cadrul Operatiei NATO SEA GUARDIAN, desfasurata in Marea Mediterana.Fregata Fortelor Navale Romane a facut parte din gruparea navala a operatiei, alaturi de nave partenere din Italia si Croatia, si a desfasurat activitati de monitorizare a traficului maritim si de combatere a terorismului pe mare. In acest sens, marinarii militari romani au executat peste 300 de ... citește toată știrea