Fregata "Regele Ferdinand" participa la operatia NATO "Sea Guardian"

Fregata "Regele Ferdinand" (F-221) a plecat joi, 31 octombrie, din portul militar Constanta pentru a participa la operatia NATO ,,Sea Guardian", in Marea Mediterana, in perioada 31 octombrie - 13 decembrie.Operatia este condusa de Comandamentul Maritim Aliat al NATO si are ca obiectiv principal descurajarea activitatilor ilegale in zona flancului sudic al Aliantei Nord-Atlantice si al Uniunii ... citește toată știrea