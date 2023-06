Fregata "Regele Ferdinand" se afla in Marea Mediterana, in perioada 13 mai - 11 iunie, unde participa la la misiunile de monitorizare a traficului naval, ca parte a gruparii navale a operatiei desfasurate sub egida Uniunii Europene, EUNAVFOR MED IRINI.Nava a facut escale in porturile Catania din Sicilia si Souda din Insula Creta, pentru refacerea capacitatii de lupta. In portul italian Catania, consulul adjunct de la Consulatul Romaniei din Catania, Dr. Ioan Iacob, a efectuat o vizita ... citeste toata stirea