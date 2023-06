Fregata "Regele Ferdinand", cu un elicopter IAR 330 Puma Naval si o grupa de operatori pentru forte speciale ambarcate, se intoarce vineri, 16 iunie, in portul militar Constanta, dupa participarea la Operatia EUNAVFOR MED IRINI, in Marea Mediterana.Misiunea marinarilor militari romani a constat in asigurarea respectarii embargoului ONU (Organizatia Natiunilor Unite) asupra armelor impus Libiei si in combaterea traficului ilicit de produse petroliere, droguri si persoane, prin monitorizarea ... citeste toata stirea