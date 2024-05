Fregata "Regina Maria" a acostat in Baza Navala din Souda, Insula Creta

Fregata "Regina Maria", cu un elicopter IAR 330 Puma Naval si o grupa de operatori pentru forte speciale la bord, a acostat duminica, 12 mai, in Baza Navala din Souda, Insula Creta, Grecia, dupa ce joi, 9 mai, a executat manevra de plecare din locul de stationare permanent din Portul Militar Constanta, pentru a participa la Operatia navala sub egida Uniunii Europene, EUNAVFOR MED IRINI, in Marea Mediterana, pana in cea de-a doua jumatate a lunii iunie.Pe durata marsului de dislocare in ... citește toată știrea