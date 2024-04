Fregata "Regina Maria" implineste 19 ani de la intrarea in serviciul Fortelor Navale Romane

Fregata F222 "Regina Maria" implineste astazi, 21 aprilie, 19 ani de la intrarea in serviciul Fortelor Navale Romane.La data de 21.04.2005, in portul Portsmoth din Marea Britanie, fregatei i s-a conferit intr-un cadru festiv pavilionul navei si a intrat in serviciul Fortelor Navale Romane. Ulterior, la data de 14 iulie 2005, nava a parasit Baza Navala "Nelsol", incepand marsul catre tara, ajungand 11 zile mai tarziu in portul Constanta, unde a avut loc un ceremonial militar.Din data de 15 ... citește toată știrea