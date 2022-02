Frumoasa Andreea a fost inmormantata in rochie de mireasa, intr-un sicriu alb. "Sa fii in rand cu ingeri, scumpa mea!"

Nimic nu e mai tragic si mai tris decat o fata care este condusa la groapa in rochide de mireasa. Asta a fost soarta Andreei. Imbracata in rochie de mireasa, inconjurata de mii de flori si asezata intr-un sicriu alb, Andreea Horga, tanara de doar 21 de ani, care a murit alaturi de bunicul sau, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o groapa de 8 metri, a fost condusa pe ultimul drum in sunet de bucium si clopot.Printre sutele de oameni care au ales sa participe la inmormantarea ... citeste toata stirea