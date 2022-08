Gabriela Firea vrea sa introduca obligatia prezentei a doua femei la concursurile pentru sefia companiilor de stat

Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anuntat marti ca propune in Guvern, in scurt timp, schimbarea Ordonantei privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, astfel ca din cinci candidati, doi sa fie de gen feminin, scrie news.ro."O sa propun in scurt timp colegilor din Guvern modificarea ordonantei de urgenta 101 / 2011 privind guvernanta corporativa, a intreprinderilor publice, astfel incat din cei cinci candidati, minimum doua persoane sa fie de genul feminin. Femeile au nevoie de ... citeste toata stirea