Galeria cora Bratianu Constanta devine Supernova Constanta

Supernova modernizeaza fosta galerie cora Bratianu din Constanta, in incinta caruia se regaseste si hipermarketul integrat in reteaua de magazine Carrefour Romania in 2023. In urma procesului de rebranding, galeria cora Bratianu din Constanta devine Supernova Constanta, prezentand imbunatatiri majore si noi branduri internationale. Concomitent, hipermarketul trece prin proces de rebranding si remodelare. cora devine Carrefour si functioneaza deja sub noua sigla Carrefour.Procesul de ... citește toată știrea