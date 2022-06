Garda de Coasta. Misiune de salvare a unor migranti depistati pe mare

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, pe directia localitatii Costinesti, o ambarcatiune, care venea din Turcia, in care se afla peste 50 de migranti.In aceasta dimineata, in jurul orei 7.30, politistii de frontiera din cadrul Sistemului Integrat de Supraveghere la Marea Neagra - SCOMAR au detectat, in apele teritoriale romanesti, o ambarcatiune suspecta, care naviga spre tarmul Romaniei.Imediat, o ambarcatiune din dotarea Garzii de Coasta - Grupul de Nave ... citeste toata stirea