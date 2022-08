Garda de Mediu a aplicat amenzi pe banda rulanta, pe litoral

Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au aplicat amenzi in valoare de 1.204.000 lei, in urma unor actiuni de control derulate in zona statiunilor de pe Litoral, arata datele publicate, marti, de institutie.Pe toata durata varfului de sezon estival, respectiv in perioada 11 iunie - 14 august, Garda Nationala de Mediu a desfasurat o ampla actiune de control in zona statiunilor de pe malul Marii Negre, care a vizat verificarea respectarii prevederilor legislatiei de mediu la nivelul ... citeste toata stirea