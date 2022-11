Garda de Mediu Constanta: Deseuri abandonate pe camp langa Murfatlar

Comisarii Garzii Nationale de Mediu Constanta au efectuat verificari impreuna cu Politia Locala Murfatlar pe un amplasament situat in localitatea Siminoc. S-a constatat ca pe un teren de cca. 6000mp sunt depozitate deseuri reciclabile de diferite tipuri: materiale plastice, textile, cauciuc, sticla, deseuri metalice. Acestea apartin societatii care a desfasurat activitate de colectare deseuri la punctul de lucru din Siminoc. In prezent, societatea este in faliment, fiind reprezentata de un ... citeste toata stirea