Gata! A fost desemnat constructorul orasului NATO de la Mihail Kogalniceanu!

Ministerul Apararii a desemnat vineri oficial constructorul oraselului NATO de la Kogalniceanu, un mega-contract de o importanta fundamentala pentru Romania, mai ales in contextul amenintarilor Rusiei. Lucrarile vor costa 1,7 miliarde de lei, iar consortiul castigator este alcatuit din nu mai putin de 25 de firme. Mega-contractul estimat initial la 2,14 miliarde de lei a generat, dupa cum era si firesc, un interes enorm; 70 de companii, singure sau grupate in 10 asocieri, s-au inscris in cursa ... citeste toata stirea