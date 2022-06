Geamanduri macabre pe litoral. Bornele portocalii sub forma de cruce au mesajul: "Intoarce-te acum"

Operatorii de plaje de pe litoralul romanesc au primit din partea Fundatiei pentru SMURD geamanduri in forma de cruce pentru a speria turistii care se vor avanta in Marea Neagra. Toti operatorii de plaje sunt obligati ca, pe langa geamandurile existente, de culoare portocalie, care avertizeaza turistii sa nu inoate dincolo de ele, sa monteze si unele sub forma de cruce. "Pericol de inec dupa acest punct. 30 de oameni au murit anul trecut dupa ce au depasit geamandurile. Intoarce-te acum!", ... citeste toata stirea