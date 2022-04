Gemeni nascuti in locuri diferite: unul in ambulanta SMURD, altul la spital

Mama nu stia ca urmeaza sa nasca gemeni. Primul copil a venit pe lume chiar in ambulanta SMURD care o transporta la spital. Un apel la 112 anunta vineri seara ca o femeie din Constanta sta sa nasca. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD care a preluat manica pentru a o transporta la spital. "Pe drum, contractiile au fost din ce in ce mai puternice, iar salvatorii au fost pusi in fata faptului implinit: nu mai era timp. Copilul urma sa vina pe lume. Cu emotie, Stefan, Nicu, Marian si Cristina ... citeste toata stirea