Geoana: 'In 2009 am castigat alegerile prezidentiale si au fost denaturate dintr-un pact cu diavolul'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus, joi, intr-un interviu la Digi24.ro, ca in 2009 "noi am castigat alegerile prezidentiale care au fost denaturate dintr-un pact cu diavolul" si ca acum nu este in competitie "cu nimeni".Mircea GeoanaMircea Geoana a fost solicitat sa comenteze varianta candidaturii Gabrielei Firea la alegeri prezidentiale, din partea PSD, scrie stiripesurse.ro."Nu am nici timp, nici interes sa ma ocup de lucruri care sunt interesante dar care nu mi se ... citeste toata stirea