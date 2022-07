Geoana: NATO nu are in vedere desfasurarea de intariri in Suedia si Finlanda

NATO nu are in vedere desfasurarea de intariri in Suedia si Finlanda dupa ce aceste doua state vor deveni membre ale Aliantei, data fiind eficacitatea lor militara, a declarat marti secretarul general adjunct al Aliantei, Mircea Geoana, intr-o discutie telefonica cu AFP.Mircea Geoana'Nu avem in vedere o prezenta suplimentara in aceste doua tari, ele au forte nationale redutabile. Dispun de capacitatea de a se apara', a afirmat responsabilul NATO pentru AFP, citeaza Agerpres.Spectrul unei ... citeste toata stirea