George Simion, atacat cu cerneala. "Nu il amendati!"

George Simion, copresedintele partidului extremist AUR, a fost atacat cu cerneala la Iasi la evenimentul de Ziua Unirii organizat de AUR. Un manifestant i-a aruncat cerneala pe fata liderului partidului.Jandarmii l-au retinut pe tanarul care a aruncat cu cerneala, iar George Simion si-a continuat programul."Eram in hora unirii si un individ a venit si a aruncat cu ceva albastru in mine. Nu ma tem, ma tem doar de Dumnezeu, suntem in mijlocul oamenilor, pot sa arunce cu ce vor. In ultimii 30 ... citeste toata stirea